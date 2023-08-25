Ömür Gedik anneanne oldu
Ünlü şarkıcı ve köşe yazarı Ömür Gedik, sosyal medya hesabından anneanne olduğunu duyurdu.
Ünlü şarkıcı Ömür Gedik'in Soner Gedik'le olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Tayga Gedik, bir erkek bebek dünyaya getirdi.
Torun heyecanı yaşayan 52 yaşındaki Ömür Gedik de hastaneye gelen çiçekleri sosyal medya hesabından paylaştı.
İlk kez torun sevincini yaşayan Gedik, hastane odasından çektiği videoyu "Hoş geldin Poyraz" notuyla yayınladı
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