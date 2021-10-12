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  3. Orhan Gencebay'ın hastaneye mi kaldırıldı? Eşinden açıklama

Orhan Gencebay'ın hastaneye mi kaldırıldı? Eşinden açıklama

Orhan Gencebay'ın hastaneye mi kaldırıldı? Eşinden açıklama

Orhan Gencebay’ın bugün koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddiasına açıklama geldi.

Orhan Gencebay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındığı iddia edilmişti.

Çıkan bu iddiaların ardından 'Orhan Baba'nın eşi Sevim Emre sosyal medyadan açıklama yaptı.

Sevim Emre" Çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapıyorum. Orhan babanız gayet iyi maşallah. Kale gibi. Her sene olduğu gibi rutin kontrollerde. Yalan haberlere itibar etmeyin, sevgiler" ifadesine yer verdi.

Etiketler orhan gencebay açıklama
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