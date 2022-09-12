Ferhunde Hanımlar, Kırgın Çiçekler ve Bizim Evin Halleri dizi yapımlarlarında yer alan oyuncu Hülya Gülşen, beyin kanaması geçirdi.

Oyuncu Hülya Gülşen, sosyal medya hesabından 16 Ağustos’ta beyin kanaması geçirdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan oyuncu Hülya Gülşen paylaşımında, “16 Ağustos 2022 de benim başıma gelmez diyeceğim bir olay yaşadım ve beyin kanaması geçirdim. Hayat bana ikinci bir şans verdi” dedi.

Kızı Naz Çağla Irmak’la verdiği pozu yayınlayan oyuncu, “Şimdi bir görevim var; bu şansı en güzel şekilde değerlendirmek. Bu yaşadığım süreçte o kadar çok teşekkür etmek istediğim kişi var ki…Öncelikle tüm sağlık çalışanları ve doktorlar, beni hızlıca hastaneye yetiştiren imaj çalışanları ve canımdan çok sevdiğim kızım” ifadelerini kullandı.

“TAM BİR SEVGİ ZENGİNİYİM”

Gülşen, sözlerini şöyle noktaladı: Beni en başından beri hiç yalnız bırakmayan dostlarım. Haberi alır almaz uçarak gelen ablam, annem, eniştem, yeğenim, Derin ve Ruba. Her gün sağlığımı takip eden iş arkadaşlarım ve dostlarım. İnsan, bu hayat koşturmacasında ne kadar zengin olduğunu anlamıyor, bugün çok iyi biliyorum ki ben tam bir sevgi zenginiyim. İyi ki varsınız canım ailem, canım dostlarım. En büyük ricam sağlık çalışanlarının el üstünde tutulması, onlar gecelerini gündüzlerine katan beyaz melekler. Hayat çok güzel, bunu arada hatırlayalım olur mu?”