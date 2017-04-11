"Ozan Güven sahneleri beynime işledi"

İnternet üzerinden yayınlanan Fi dizisi kısa sürede ses getiren yapımlardan oldu. Diziyi takip eden isimlerden Eliz Sakuçoğlu yapımla ilgili farklı bir paylaşımda bulundu.

Sevişme sahneleriyle adından söz ettiren Fi dizisi için Eliz Sakuçoğlu ilginç bir yorumda bulundu.

Kadrosunda Mehmet Günsür, Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Özge Özpirinçci gibi isimleri barındıran Fi dizisi, sadece konusu ve yayın mecrasıyla değil aynı zamanda sevişme sahneleriyle de çok konuşuldu.

İzleyenleri etkilemeyi başaran yapımı takip eden isimlerden Eliz Sakuçoğlu da Ozan Güven’in canlandırdığı Can Manay karakterini beğenenlerden. Ancak Sakuçoğlu sosyal medya hesabından diziyle ilgili yaptığı paylaşımda ne oyunculuktan ne de sevişme sahnelerinden bahsetmiş. Güzel ismin beynine işleyen sahneler Ozan Güven’in su içme sahneleri olmuş. İşte Eliz Sakuçoğlu’nun o paylaşımı: “Size de aynısı oldu mu ? bugün fark ettim, Fi dizisinde Can Manay’ı müthiş performans ile canlandıran Ozan Güven’in su içme sahneleri o kadar beynime işlemiş ki, ondan beri günlük su tüketimim 2 kat arttı”