Özcan Deniz dayı oldu

Özcan Deniz, Eylül adı verilen yeğeniyle ilk fotoğrafını Instagramhesabından paylaştı. Deniz'in paylaşımı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Kız kardeşi Melek'in bir kız bebek dünyaya getirdiğini duyuran Özcan Deniz, Eylül adı verilen yeğeniyle ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Deniz'in paylaşımı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Özcan Deniz'in kızkardeşi Melek'in kızı dünyaya geldi. Deniz, yeğeniyle ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeğeni Eylül'ü kucağına alan Özcan Deniz, paylaşımına, "Yeğen kadrosuna bir fıstık daha katıldı. Hoş geldin dayısının balı Eylül" notunu düştü. Deniz'in paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.