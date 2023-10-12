Özge Özpirinçci'yi yıkan ölüm

Oyuncu Özge Özpirinçci'nin bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci vefat etti.

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, babasının vefatıyla sarsıldı. Ünlü oyuncunun uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci hayatını kaybetti. Özpirinçci'nin cenazesi, cumartesi günü Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.