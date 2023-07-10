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Özgü Namal'ın o sözleri yürekleri dağladı: 5 dakika içinde her şeyimi kaybettim

Özgü Namal'ın o sözleri yürekleri dağladı: 5 dakika içinde her şeyimi kaybettim
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Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Elif' karakteriyle geniş bir kitle yakalayan Özgü Namal, eşinin ani ölümüne yaptığı yorumla yürekleri dağladı.

Ekranlardan uzun süredir uzak kalan ünlü oyuncu Özgü Namal, 10 yıl aranın ardından Kızıl Goncalar dizisiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dün Emir Ersoy'un sahnesine konuk olan ve sahnede dans ederek ardından konuşma yapan Namal, eşinin ani ölümüne yaptığı göndermeyle duygusal anlara sahne oldu.

Gözlerden uzak yaşayan ve beyazlamış saçları ve bir hayli zayıflamış haliyle dikkat çeken Özgü Namal'ın bu halinden de eser kalmadı.

Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Özgü Namal Emir Ersoy'un sahnesinde ortaya çıktı. Sahnede çılgınlar gibi eğlenen güzel oyuncu daha sonra mikrofonu eline alarak kısa bir konuşma yaptı.

 "5 DAKİKA İÇİNDE HER ŞEYİ KAYBETTİM"

Özgü Namal konuşmasında eşinin anı kaybını hatırlayarak "Biliyor musunuz hayat 5 dakika... 5 dakika sonra hayatınızı, sevdiğinizi herkesi kaybedebilirsiniz. Ben bunu yaşadım 5 dakika içinde her şeyi kaybettim. Hayatım sonsuza kadar değişti... Sevdiklerinizin kıymetini bilin" dedi.

Etiketler özgü namal eşi ölüm
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