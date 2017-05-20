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  3. 20 Mayıs 2017 10:48

Özlem Yıldız geceyarısı fena dağıttı

Özlem Yıldız boşandıktan sonra ilk kez gönlünü kaptırdı. Aşıklar gece yarısı bir gece kulübünde sarmaş dolaş dans etti.

Özlem Yıldız geceyarısı fena dağıttı
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Özlem Yıldız, özel hayatında mutluluğu buldu. Sevgilisiyle bir bara giden sunucu, kendinden geçti; gece boyunca dans etti, çılgınca eğlendi Karaköy'de Sinan Serter'den boşandıktan sonra istikrarlı bir ilişki yaşayamayan ve hep hüsrana uğrayan Özlem Yıldız, bir kez daha aşık! Ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde ismi öğrenilemeyen yeni sevgilisiyle, son dönemin gözde eğlence semtlerinden Karaköy'deydi. Çift, Mitte'de eğlendi.

LİSELİLER GİBİ 

Mekana gece yarısı 01:00 civarında giden iki sevgilinin keyfi yerindeydi. Meraklı bakışlara aldırmadan çılgınca eğlenen ikili, sarmaş dolaş dans etti, liseli aşıklar gibi öpüşüp koklaştı. Özlem Yıldız, alkolün de etkisiyle etraftaki kimseyi umursamadı.

Özlem Yıldız, son olarak Mersinli ve evli işadamı Mustafa Elgin ile olaylı bir beraberlik yaşamıştı.

 
 

Sabah

özlem yıldız , sinan serter , karaköy