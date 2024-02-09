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  3. Pavyon modasına Tuğba Ekinci de uydu; sahneye çıkıp dans edip şarkı söyledi

Pavyon modasına Tuğba Ekinci de uydu; sahneye çıkıp dans edip şarkı söyledi

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İnci Taneleri dizisinde Hazal Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakteri sonrası ünlüler dünyasındaki "pavyon dansı" akımına ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci de dahil oldu.

Yaptığı her açıklamayla ve iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci İnci Taneleri dizisinde 'Gemileri Yakarım' şarkısıyla ünlenen Erkal Sonel'le pavyonda şarkı söyledi.

 'O Şimdi Asker' şarkısını söyleyen Tuğba Ekinci'ye Erkal Sonel de eşlik etti. Ekinci, o anları Instagram hesabından "O Şimdi Asker mi ? Dilber mi?" notunu düşerek Sonel'i etiketledi.

Ekinci'nin kırmızı elbisesiyle kalça dansı yaptığı anlar dikkat çekti. Paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Erkal Sonel, 'İnci Taneleri' dizisinde Dilber'e özel olarak uyarlanan "Gemileri Yakarım" şarkısıyla ünlenmişti.

 

Etiketler tuğba ekinci pavyon o şimdi asker şarkı sahne
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