Prestij Meselesi davasında ortalık karıştı; kardeşler birbirine girdi

Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij Meselesi filmi vizyona girmeden başlayan tartışmalar büyüyor. Hilmi Topaloğlu'nun çocukları filmin yayınlanmasını istemeyip mahkemeye başvururken Topaloğlu'nun çocukları adliyede birbirine girdi.

Hilmi Topaloğlu'nun oğlu Volkan Topaloğlu, 'Prestij Meselesi' adlı filmde babasının itibarı zedelendiği iddiasıyla Mahsun Kırmızıgül'e dava açmıştı. Çağlayan Adliyesi'nde görülen davada Topaloğlu'nun diğer iki oğlu Okan Topaloğlu ve Gürkan Topaloğlu ile Volkan Topaloğlu arasında başlayan "Neden dava açtın?" tartışması kavgaya dönüştü.

Volkan Topaloğlu, 'Prestij Meselesi'nde babası Hilmi Topaloğlu'nun itibarının zedelendiği iddiasıyla Mahsun Kırmızıgül'e dava açmıştı. Topaloğlu, davada 'Prestij Meselesi'nin gösteriminin engellenmesini talep etmişti.

Hilmi Topaloğlu'nun diğer iki oğlu Gürkan Topaloğlu ve Okan Topaloğlu ile Volkan Topaloğlu arasında başlayan "Neden dava açtın?" tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

“20 YILDIR YOKSUN...NEDEN DAVA AÇTIN”

Gürkan Topaloğlu ile Okan Topaloğlu, "Neden dava açtın? 20 yıldır yoksun. Buraya hangi yüzle geldin!" ifadelerini kullandı.

Kardeşler arasında kavgaya dönüşen tartışma işte bu sözler üzerine çıktı. Okan Topaloğlu, Volkan Topaloğlu'na yönelik "Babamın kemiklerini sızlatan adam!" cümlelerini sarf etti.

Görülen duruşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mahsun Kırmızıgül, "Aile benim yanımda. Hilmi Topaloğlu öldüğünden beri biz hiç ayrılmadık. Maddi ve manevi hep yanlarında oldum. Ailesi de bu filmin destekçisi ve filmde rol aldılar. Filmde konu olan ve itiraz edilen her şey gerçek. Bunu Hilmi Topaloğlu'nun eşi de doğruladı. İçeride kardeşiyle tartışma yaşayan oğulları 20 yıldır ortada yoktu, birden ortaya çıktı. Yıllardır arayıp, sormadı" ifadelerini kullandı.

Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' adlı filmi için açılan dava 16 Şubat'a ertelendi.

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