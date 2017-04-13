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  1. 13 Nisan 2017 10:06

Ragıp Savaş da İsimsizler'e katıldı

Kanal D’de Osman Kaya’nın yönettiği ‘İsimsizler’de Ragıp Savaş sürprizi...

Ragıp Savaş da İsimsizler'e katıldı
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‘Savcı Zeki Öztan’ı canlandıracak olan Ragıp Savaş, “Böyle önemli bir projede yer almak heyecan verici. Seyirci ile buluşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum” dedi. ‘İsimsizler’in 3. bölümü 17 Nisan’da Kanal D’de.

İSİMSİZLER'İN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK ?

İsimsizler 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Murat için varını yoğunu ortaya koymaya hazır olan Fatih ve ekibi, zorlu süreçte ellerinden geldiğince mücadele ediyor. Korkusuzca teröristlerin arasına sızan ekip, vatanı için her türlü işkenceye hazır göğüs geren Murat'ı kurtarmak için örgüte meydan okuyacak.

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