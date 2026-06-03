Reha Muhtar'ın vasiyeti gündem oldu: ''Cenazeme gelmesin''

Türk televizyon tarihine damga vuran usta haber sunucusu Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Muhtar'ın vefatının ardından vasiyeti yeniden gündeme geldi.

Kendine has sunum tarzı, hafızalara kazınan habercilik anlayışıyla bir döneme damgasını vuran efsanevi haber sunucusu Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan usta gazeteci, tedavi gördüğü hastanede 3 Haziran 2026 gecesi hayata gözlerini yumdu.

28 Mayıs tarihinde hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'ın vefatına ilişkin Acıbadem Bodrum Hastanesi'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Reha Muhtar, 28 Mayıs 2026 tarihinde hastanemize getirilmiştir. Yapılan tıbbi değerlendirmesinde; ileri derece kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve kontrolsüz şeker hastalığına bağlı metabolik dengesinin bozulduğu görülmüştür. Genel Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisine başlanan hastamızda çoklu organ yetmezliği gelişmiş ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 3 Haziran 2026, saat 02.15'te vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Deniz Uğur hastaneye koşmuştu

Muhtar'ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur, hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Uğur, çocukları Mina ve Poyraz ile birlikte Bodrum'a hareket ettiklerini belirterek, sevenlerinden dua istemişti.

Deniz Uğur paylaşımında, “Reha Muhtar’ın hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımızın babalarının yanında olmaları ve sağlık durumunu takip etmeleri için Bodrum’a doğru yola çıktık. Bu süreçte destek veren herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer vermişti.

Vasiyetini açıklamıştı: Deniz Uğur cenazeme gelmesin

Reha Muhtar'ın vefatının ardından ise usta sunucunun geçen sene sosyal medya hesabından yaptığı sitem dolu vasiyet niteliğindeki paylaşımı gün yüzüne çıktı. Kendi ailevi sorunlarını, sanatçı Ferdi Tayfur'un yaşadıklarına benzeten Muhtar, olaylı bir vefat süreci yaşamak istemediğini belirterek, "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin." ifadelerini kullanmıştı.

Velayet krizi

İkili arasında velayet krizi yaşanmıştı. Oyuncu Deniz Uğur'un, ikiz çocuklarının velayetinin kendisine verilmesi talebiyle gazeteci Reha Muhtar'a dava açmıştı. Mahkeme, ikiz çocukların velayetinin Reha Muhtar'dan alınarak anne Deniz Uğur'a verilmesine karar vermişti.