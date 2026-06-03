  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Reha Muhtar'ın vasiyeti gündem oldu: ''Cenazeme gelmesin''

Reha Muhtar'ın vasiyeti gündem oldu: ''Cenazeme gelmesin''

Reha Muhtar'ın vasiyeti gündem oldu: ''Cenazeme gelmesin''
Güncelleme:

Türk televizyon tarihine damga vuran usta haber sunucusu Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Muhtar'ın vefatının ardından vasiyeti yeniden gündeme geldi.

Kendine has sunum tarzı, hafızalara kazınan habercilik anlayışıyla bir döneme damgasını vuran efsanevi haber sunucusu Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan usta gazeteci, tedavi gördüğü hastanede 3 Haziran 2026 gecesi hayata gözlerini yumdu.

28 Mayıs tarihinde hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'ın vefatına ilişkin Acıbadem Bodrum Hastanesi'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Reha Muhtar, 28 Mayıs 2026 tarihinde hastanemize getirilmiştir. Yapılan tıbbi değerlendirmesinde; ileri derece kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve kontrolsüz şeker hastalığına bağlı metabolik dengesinin bozulduğu görülmüştür. Genel Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisine başlanan hastamızda çoklu organ yetmezliği gelişmiş ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 3 Haziran 2026, saat 02.15'te vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Deniz Uğur hastaneye koşmuştu

Muhtar'ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur, hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Uğur, çocukları Mina ve Poyraz ile birlikte Bodrum'a hareket ettiklerini belirterek, sevenlerinden dua istemişti.

Deniz Uğur paylaşımında, “Reha Muhtar’ın hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımızın babalarının yanında olmaları ve sağlık durumunu takip etmeleri için Bodrum’a doğru yola çıktık. Bu süreçte destek veren herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer vermişti.

Vasiyetini açıklamıştı: Deniz Uğur cenazeme gelmesin

Reha Muhtar'ın vefatının ardından ise usta sunucunun geçen sene sosyal medya hesabından yaptığı sitem dolu vasiyet niteliğindeki paylaşımı gün yüzüne çıktı. Kendi ailevi sorunlarını, sanatçı Ferdi Tayfur'un yaşadıklarına benzeten Muhtar, olaylı bir vefat süreci yaşamak istemediğini belirterek, "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin." ifadelerini kullanmıştı. 

Velayet krizi

İkili arasında velayet krizi yaşanmıştı. Oyuncu Deniz Uğur'un, ikiz çocuklarının velayetinin kendisine verilmesi talebiyle gazeteci Reha Muhtar'a dava açmıştı. Mahkeme, ikiz çocukların velayetinin Reha Muhtar'dan alınarak anne Deniz Uğur'a verilmesine karar vermişti.

Ünlü Sunucu Reha Muhtar hayatını kaybetti; cenaze programı da belli olduÜnlü Sunucu Reha Muhtar hayatını kaybetti; cenaze programı da belli olduMedya

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'de il olma potansiyeli en yüksek 24 ilçe belli oldu
Türkiye'de il olma potansiyeli en yüksek 24 ilçe belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de asılan afişler olay oldu
Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de asılan afişler olay oldu
Bankaların faizsiz kredi yarışı kızıştı: İşte en yüksek kredi veren bankalar
Bankaların faizsiz kredi yarışı kızıştı: İşte en yüksek kredi veren bankalar
7. kattan düşerek ölen genç kadın balkonda asılı kalmış! Korkunç görüntüler
7. kattan düşerek ölen genç kadın balkonda asılı kalmış! Korkunç görüntüler
Mersin Limanı'nda dudak uçuklatan operasyon! Piyasa değeri 5 milyar TL...
Mersin Limanı'nda dudak uçuklatan operasyon! Piyasa değeri 5 milyar TL...
İlk cinsel deneyim itirafıyla olay olan Sadakatsiz'in Nil'i evleniyor
İlk cinsel deneyim itirafıyla olay olan Sadakatsiz'in Nil'i evleniyor
A Milli Takımımıza dünyaya damgasını vuran uğurlama!
A Milli Takımımıza dünyaya damgasını vuran uğurlama!
Toz fırtınası taş üstünde taş bırakmadı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Toz fırtınası taş üstünde taş bırakmadı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Etiketler reha muhtar Deniz Uğur vasiyet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul metrosunda intihar şoku! İstasyon kapatıldı, seferler aksadı İstanbul metrosunda intihar şoku! İstasyon kapatıldı, seferler aksadı Kaldırımda yürüyen kadın kanalizasyona düştü, rögar kapağı üzerine kapandı Kaldırımda yürüyen kadın kanalizasyona düştü, rögar kapağı üzerine kapandı AK Parti'nin yeni Anayasa taslağı hazır! 50+1 şartı ve daraltılmış bölge sistemi dikkat çekti! AK Parti'nin yeni Anayasa taslağı hazır! 50+1 şartı ve daraltılmış bölge sistemi dikkat çekti! Adıyaman'da kanlı pusu: Park halindeki araca kurşun yağdırdılar! Bir kişi hayatını kaybetti Adıyaman'da kanlı pusu: Park halindeki araca kurşun yağdırdılar! Bir kişi hayatını kaybetti Hava durumu raporu güncellendi: Hava sıcaklıkları artıyor, ancak yağışlar kapıda! Hava durumu raporu güncellendi: Hava sıcaklıkları artıyor, ancak yağışlar kapıda! Özgür Özel'in hedefindeki CHP'li isimden Özel'e çok sert yanıt! Özgür Özel'in hedefindeki CHP'li isimden Özel'e çok sert yanıt! Türkiye'de yazın sessiz katili keneler bir kez daha can aldı: Bu aynı ilimizdeki 4'üncü ölüm! Türkiye'de yazın sessiz katili keneler bir kez daha can aldı: Bu aynı ilimizdeki 4'üncü ölüm! A Milli Takımımıza dünyaya damgasını vuran uğurlama! A Milli Takımımıza dünyaya damgasını vuran uğurlama! Sigaraya bir büyük zam daha! Tam 5 TL birden zamlandı! Sigaraya bir büyük zam daha! Tam 5 TL birden zamlandı! Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın alacakları ve elinde altın olanları uyardı Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın alacakları ve elinde altın olanları uyardı
Ünlü Sunucu Reha Muhtar hayatını kaybetti; cenaze programı da belli oldu Ünlü Sunucu Reha Muhtar hayatını kaybetti; cenaze programı da belli oldu Ünlü oyuncu Serra Pirinç de yaz sezonuun açtı; bikinili tatil pozu sosyal medyayı salladı Ünlü oyuncu Serra Pirinç de yaz sezonuun açtı; bikinili tatil pozu sosyal medyayı salladı Yapay zekalı çeteden İslam Memiş'in yapay ikiziyle büyük vurgun ! Onlarca mağdur var! Yapay zekalı çeteden İslam Memiş'in yapay ikiziyle büyük vurgun ! Onlarca mağdur var! Türkiye'nin Amazonları dron kamerasında... ''Suların buluşması''nda büyüleyen manzara! Türkiye'nin Amazonları dron kamerasında... ''Suların buluşması''nda büyüleyen manzara! AK Partili 4 il başkanı ve yönetimi görevden alındı AK Partili 4 il başkanı ve yönetimi görevden alındı Aziz Yıldırım 2 transferi açıklayıp Dursun Özbek hakkında skandal bir iddiayı gündeme taşıdı! Aziz Yıldırım 2 transferi açıklayıp Dursun Özbek hakkında skandal bir iddiayı gündeme taşıdı! Milli Eğitim Bakanlığı AGS ve ÖABT sınavlarını erteledi! Milli Eğitim Bakanlığı AGS ve ÖABT sınavlarını erteledi! AK Partili ismin kızının çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı! AK Partili ismin kızının çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı! Gencecik bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi! Döve döve öldürüp kaçtı! Gencecik bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi! Döve döve öldürüp kaçtı! İlk cinsel deneyim itirafıyla olay olan Sadakatsiz'in Nil'i evleniyor İlk cinsel deneyim itirafıyla olay olan Sadakatsiz'in Nil'i evleniyor