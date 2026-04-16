Sabri Sarıoğlu’ndan hakkındaki skandal iddiar sonrası ilk açıklama

Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, sosyal medyada Lara Aslan isimli bir genç kadının ortaya attığı aldatma, şiddet ve hamilelik iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.

Türk futbolunun tanınmış isimlerinden Sabri Sarıoğlu, son günlerde dijital platformlarda yayılan ve özel hayatına dair şoke edici ithamlar içeren iddialara karşı hukuki hamlesini yaptı.

Kendisine yönelik ortaya atılan ağır suçlamaları "iftira" olarak nitelendiren Sarıoğlu, konunun yargıya intikal ettiğini belirtti.

Şiddet ve zorla kürtaj iddialarını reddetti

Sosyal medyada Lara Aslan isimli genç bir kadın tarafından paylaşılan; aldatma, fiziksel şiddet ve hamilelik süreçlerine dair iddialar kısa sürede gündem olmuştu.

Sabri Sarıoğlu, bu iddiaların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını, asılsız beyanlarla hem kendisinin hem de ailesinin yıpratılmaya çalışıldığını ifade etti.

Sarıoğlu, özellikle "zorla kürtaj" gibi hassas ve ciddi suçlamaların tamamen hayal ürünü olduğunu vurguladı.

arıoğlu cephesinden yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımları yapan ve yayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Maddi anlaşmazlıklar ve özel hayata dair manipülatif bilgilerin paylaşıldığına dikkat çeken tecrübeli isim, "Bu bir itibar suikastıdır. Kimsenin aile huzurumuzu kaçırmasına ve ismimizi lekelemesine izin vermeyeceğiz" mesajını verdi.