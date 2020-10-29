Sadakatsiz'e bu ihanet sahnesi damga vurdu

Sadakatsiz dizisi 28 Ekim Çarşamba akşamı 4. bölümüyle ekrana geldi. BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği ve Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sadakatsiz son bölümde Asya çevresindeki herkesin kendisine yalan söylediğini bile bile, intikam için bir şey olmamış gibi hayatına devam etmeye karar verdi. Diğer yandan ise Volkan, Asya'ya yalanlarına devam etti.

Avukat tutan Asya, Volkan'dan mal varlığını da tamamen geri alarak boşanmak için aldatmayla ilgili delil toplamaya başladı. Diğer yandan ise Mert, aşık olduğu Asya'ya Volkan konusunda yardım etmek istediğini söyledi.

ASYA İHANETİ GÖZLERİYLE GÖRDÜ

Sadakatsiz'in son bölümünde Volkan'a gelen telefon, ihaneti bir kez daha gözler önüne seriyor. Volkan'ın annesinin vefat haberini alan Derin, onun yanına gidiyor. Geç saatte Volkan'ın yanına gelerek, onu teselli etmek istiyor.



Ondan gelen telefonla evden ayrılan Volkan, Asya'nın radarına takılıyor. Asya, onu takip ediyor. Yolun sonunda ise Derin'in arabasında Volkan'la ikisini samimi bir şekilde görüyor.

İhanet artık Asya için dayanılmaz bir noktaya gelse de güçlü durmaya çalışan Asya'nın bundan sonraki hamlesi merak konusu oluyor!







