Şahan Gökbakar’dan YSK’ya karpuz göndermesi

Ünlü sanatçı Şahan Gökbakar, YSK'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazları reddetmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı "karpuzlu" paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2014 ve 2018’de cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan’ın 3’üncü kez aday olmayacağına ilişkin 10 ayrı itirazı dün oy birliğiyle reddetti. YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs’taki seçimde Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın yarışacağını açıkladı. “MANGO OLDUĞUNA OY BİRLİĞİYLE KARAR VERDİK” Komedyen Şahan Gökbakar, YSK kararına ilişkin Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bir karpuz görseli paylaşan Gökbakar, “Arkadaşlarımla yaptığım değerlendirme sonucunda resimde görülen meyvenin açık ve net olarak mango olduğuna oy birliğiyle karar verdik” ifadelerini kullandı. Arkadaşlarımla yaptığım değerlendirme sonucunda, resimde görülen meyvenin açık ve net olarak Mango olduğuna oy birliğiyle karar verdik... pic.twitter.com/vJWNOVlL8A — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) March 30, 2023