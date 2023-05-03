Şarkıcı Gülşen'in ''imam hatip'' cezası belli oldu

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle yargılanan şarkıcı Gülşen 10 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Şarkıcı Gülşen'in bir konserinde imam hatiplilere yönelik "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davada karar çıktı.

Savcının "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep ettiği Çolakoğlu'na 10 ay hapis cezası verildi. Heyet hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İTİRAZ SONUCU TAHLİYE EDİLDİ

Avukatlarının üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu, 29 Ağustos'ta Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 702 kurum ve kişi, 'müşteki' olarak yer aldı. Müştekiler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yazar Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM, KADEM Vakfı, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı. İddianamede, Gülşen Çolakoğlu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

250 BİN TL'LİK TEMİNATLA YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILDI

Mahkemenin iddianameyi kabul edip adli kontrolleri kaldırmaması üzerine itiraz üzerine, Gülşen'e yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve en yakın karakola her hafta perşembe günü imza atma şartı da konuldu. 21 Ekim 2022'deki ilk duruşmada ise İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi, Gülşen hakkındaki yurt dışı yasağının devamına, ancak imza verme şartının ise kaldırılmasına hükmedildi. Avukatlarının yeniden yaptığı itiraz üzerine bu kez İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla, 250 bin TL'lik güvence miktarının yatırılmasından sonra Gülşen hakkındaki yurt dışı yasağı da kaldırıldı.

NE OLMUŞTU ?

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı ve soruşturma çerçevesinde Gülşen 25 Ağustos 2022'de önce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, daha sonra karara yapılan itiraz dilekçesinin de kabul edilmesiyle tutukluluğunun 4. gününde 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte yeni bir gelişme olmuştu ve Gülşen Çolakoğlu'nun, avukatının yeniden itirazı üzerine, 'konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti. Mahkeme tarafından verilen kararda ayrıca, ev hapsi kaldırılan Gülşen'in 'yurt dışına çıkış yasağı' ile haftada 1 gün 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedilmişti. Daha sonra ilk celsede Gülşen'in imza atma şartı kaldırılmış, 26 Ekim 2022'de ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırılmıştı.