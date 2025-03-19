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Seda Sayan'ın Ayakçı filmindeki pavyon sahnesi olay oldu

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28 Mart’ta vizyona girecek olan Gökhan Yıkılkan ve Ulaş İnan Torun’un başrollerini paylaştığı Ayakçı filminin fragmanına ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın pavyon sahneleri damgasını vurdu.

2025 yılının en çok beklenen komedi filmlerinden biri olan Gökhan Yıkılkan ve Ulaş İnan Torun’un başrollerini paylaştığı Ayakçı, 28 Mart’ta vizyona girerek sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Gökhan Yıkılkan ile İnal Ulaş Torun'un başrollerinde yer alan film Öznur Serçeler, Mustafa Üstündağ ve Erkan Can'ı da kamera önünde buluşturacak.

Film, şimdiden sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle Seda Sayan'ın Ulaş İnan Torun’un kafasında şişe kırdığı sahne, izleyicilerin dikkatini çekti.

Ayakçı filmi konusu

Film, kargoculuk yapan Hayri'nin bir kaza sonucu kendisini yasa dışı işlerin içinde bulması ve Serkan ile birlikte yaşadığı maceraları konu alıyor.

İki çocuk babası olan Hayri, kargoculuk yaparak geçimini sağlar. Ancak onun en büyük hayali bir milyoncu açmaktır. Kargo dağıtımı sırasında kaza geçirerek hastaneye kaldırılan Hayri, orada karşılaştığı bir adamın kendisini başkasıyla karıştırması sonucu para karşılığı Bursa’ya götürmek üzere yasadışı bir paket alır. Bu yanlış anlaşılmayı fırsata çevirmek isteyen Hayri, vakit kaybetmeden yola koyulur. Yolda karşılaştığı Serkan ve paketi almak için peşlerine takılan ayakçılarla, eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.  

 

 

Etiketler ayakçı pavyon gökhan yıkılkan ulaş inan torun Seda sayan
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