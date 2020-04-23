Şef Danilo Zanna'yı kahreden haber  Kaynak Yeniçağ: Şef Danilo Zanna'yı ka

'MasterChef Türkiye' yarışmasıyla kendini Türkiye'ye sevdiren Danilo Zanna, İtalya’da yaşayan babası Armando Zanna’yı kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Zanna, "Bana bir erkeğin değerlerini öğreten ve bana yaşama saygı duymayı, sevmeyi öğreten bir adam babam" sözleriyle duygusal bir paylaşımda bulundu. Uzun zamandır Türkiye'de yaşayan Danilo Zanna, hayatının şokunu yaşadı. Uzun zamandır Türkiye'de yaşayan Zanna babasının vefat ettiğini duyurdu.

Ünlü şef duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Kalbim çok acı çekiyor, maalesef babam Armando’yu dün gece kaybettik. Bana bir erkeğin değerlerini öğreten ve bana yaşama saygı duymayı ve sevmeyi öğreten bir adam babam. Şimdi dinlenecek ve kalbimizde yaşayacak."

Babasının vefat haberiyle sarsılan ünlü şefe dostları destek oldu. Zanna'nın sevenleri baş sağlığında bulundu. Babasının İtalya’da hayatını kaybetmesi ‘Acaba corona virüsten mi öldü?’ sorularını akıllara getirse de, Danilo şef konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.