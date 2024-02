Selena Gomez yatak pozunu paylaştı

Müzik kariyerini sonlandırarak oyunculuğa devam eden Selena Gomez, sosyal medyadan yatakta bir battaniye sarılmış fotoğrafını paylaştı.

Steve Martin, Martin Short gibi iki komedi efsanesiyle Only Murders in The Building dizinde rol alan Selena Gomez, aşk hayatıyla gündemde.

Gomez, bir süredir birlikte olduğu Benny Blanco'ya aşkını her fırsatta sosyal medya paylaşımlarıyla ilan ediyor.

Instagram hikayesinde yatakta bir battaniye sarılmış fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Seninle sabahlar" diyerek Blanco'yu etiketledi.

İlişkilerini altı ay saklı tutan çift ilk kez Aralık 2023'te beraberliklerini ilan etmişti. O tarihen itibaren Gomez, Blanco ile yaşadıkları aşkı sosyal medyadan öpüşürken, sarılırken çekilen fotoğraflarıyla sık sık paylaşıyor.

Bu paylaşımları nedeniyle Gomez'in aşkta aradığı mutluluğu yakaladığı yorumları yapılıyor.

TV100