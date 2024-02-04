  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Selena Gomez yatak pozunu paylaştı

Selena Gomez yatak pozunu paylaştı

Selena Gomez yatak pozunu paylaştı
Güncelleme:

Müzik kariyerini sonlandırarak oyunculuğa devam eden Selena Gomez, sosyal medyadan yatakta bir battaniye sarılmış fotoğrafını paylaştı.

Steve Martin, Martin Short gibi iki komedi efsanesiyle Only Murders in The Building dizinde rol alan Selena Gomez, aşk hayatıyla gündemde.

Gomez, bir süredir birlikte olduğu Benny Blanco'ya aşkını her fırsatta sosyal medya paylaşımlarıyla ilan ediyor.

Instagram hikayesinde yatakta bir battaniye sarılmış fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Seninle sabahlar" diyerek Blanco'yu etiketledi.

Selena Gomez yatak pozunu paylaştı - Resim : 1

 İlişkilerini altı ay saklı tutan çift ilk kez Aralık 2023'te beraberliklerini ilan etmişti. O tarihen itibaren Gomez, Blanco ile yaşadıkları aşkı sosyal medyadan öpüşürken, sarılırken çekilen fotoğraflarıyla sık sık paylaşıyor.

Bu paylaşımları nedeniyle Gomez'in aşkta aradığı mutluluğu yakaladığı yorumları yapılıyor.

TV100

Etiketler selena gomez yatak poz aşk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Otoyollarda yeni dönem başlıyor Otoyollarda yeni dönem başlıyor İzmir'de korkutan deprem! İzmir'de korkutan deprem! Cinsel isteği artırmanın en şaşırtıcı yolları! Cinsel isteği artırmanın en şaşırtıcı yolları! Aşiret liderinden şaşırtan siyasi kariyer: 22 yılda 5 parti değiştirdi Aşiret liderinden şaşırtan siyasi kariyer: 22 yılda 5 parti değiştirdi Yüzü eriyen adamın yardım çığlığı! Hastane koridorlarında yatıyor, her yerde deva arıyor Yüzü eriyen adamın yardım çığlığı! Hastane koridorlarında yatıyor, her yerde deva arıyor Gaziantep'te helikopter düştü: 2 pilotumuz şehit oldu Gaziantep'te helikopter düştü: 2 pilotumuz şehit oldu Masterchef Tunahan Ak'tan cinsel hayatıyla ilgili samimi itiraflar Masterchef Tunahan Ak'tan cinsel hayatıyla ilgili samimi itiraflar Faizsiz evlilik kredisi için tarih belli oldu Faizsiz evlilik kredisi için tarih belli oldu Uzman isimden korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem potansiyeline sahip Uzman isimden korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem potansiyeline sahip 2024'ün ilk ayında en çok satan otomobiller belli oldu 2024'ün ilk ayında en çok satan otomobiller belli oldu