Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı

MASAK'ın 'kara para' incelemesi başlattığı sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında İstanbul Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından, lüks yaşamlarını sergileyerek ünlü olan sosyal medya fenomenleri hakkında başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından adı hedef gösterilen fenomenler arasında yer alan ve belgelerle "her işim yasal" açıklaması yapan Selin Ciğerci katıldığı yayında servetinin her yerde açık açık konuşulmasına isyan etmişti ve "alnım ak" demişti.

Murat Ağırel; Eylül Öztürk, Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz'ün de aralarında olduğu 14 sosyal medya fenomeninin mal varlıklarına el konulmasının ardından, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında da soruşturma başlatıldığını aktardı.

Ağırel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını öğrendim."

Selin Ciğerci hakkındaki iddialara isyan etmişti

Evini, arabalarını aldığı süreçte doların 5-6 lira olduğunu söyleyen Ciğerci konuşmasında "Ben 50 milyona yakın vergi ödemişim zaten, kazanmışım, o zaman da diyordum" dedi.

Matine yapmak için 500 bin lira teklif geldiğini ama bu iş yerine iş kadını olarak yerine devam etmek istediğini söyleyen Selin Ciğerci "Öyle bir serveti var ki 7 sülalesine yeter, çalışmasına gerek yok, dendi doğru mu?" sorusu karşılığında ise "Ya şimdi beni kaçırırlar ben ne yapacağım ne yapacağım. Cirolarımı paylaşmakta mecbur kaldım. Benim babam da iş insanı" dedi.

Selin Ciğerci kaçma planları yaptığına dair yorumları da yalanladı. Ciğerci "Ben hiçbir yere gitmem yurt dışına fuara gidecektim gitmedim 'kaçtılar' denir diye..." dedi.