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  3. Selin Ciğerci'den ikinci kez boşanan Gökhan Çıra yeni aşka yelken açtı

Selin Ciğerci'den ikinci kez boşanan Gökhan Çıra yeni aşka yelken açtı

Selin Ciğerci'den ikinci kez boşanan Gökhan Çıra yeni aşka yelken açtı

Selin Ciğerci ile iki kez boşanan Gökhan Çıra sosyal medya fenomeni Sedef Bekiroğlu ile görüntülendi.

Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan Gökhan Çıra yeni aşka yelken açtı. Geçtiğimiz günlerde aşk pozunu paylaşan Çıra herkesi şaşırttı.

Gökhan Çıra'nın yeni aşkı yine sosyal medya fenomeni çıktı. Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşayan Gökhan Çıra hakkında Bilal Özcan yeni bir iddia ortaya attı.

 İddiaya göre Selin Ciğerci'nin eski kocası sevgilisiyle Zekeriyaköy’e taşınmaya karar verdi.

Etiketler gökhan çıra selin ciğerci
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