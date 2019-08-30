Serenay Sarıkaya'dan bikinili poz

Yaz ayının sonlarına yaklaşırken Alice Müzikali'nin yeni sezon hazırlıklarına başlayan Serenay Sarıkaya yaptığı son paylaşımla beğeni topladı.



Siyah bikinisiyle siyah-beyaz fotoğrafını paylaşan güzel oyuncunun gönderisi beğeni yağmuruna tutuldu.





"ALLAH SAHİBİNE BAĞIŞLASIN"

Eski günlere dair bir paylaşımda bulunan ve TBT yapan Sarıkaya'nın bu karesine yorum yapan isimlerden biri de Demet Akalın oldu. Başarılı şarkıcı "Allah sahibine bağışlasın" dedi.

Sarıkaya'nın paylaşımına Alice Müzikali'nde birlikte rol aldığı Ezgi Mola'dan da "Allah! Sabri bey ne yapıyorsunuz?" yorumu geldi.