Serkan Altunorak, bir bardak kahve için ödediği ücrete isyan etti

Serkan Altunorak, ünlü kahve zincirinden aldığı bir büyük boy kahvenin 68 TL olmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İmkansız Aşk, Melekler Korusun, Muhteşem Yüzyıl ve Kuş Uçuşu gibi birçok projede yer alan oyuncu Serkan Altunorak, sosyal medya hesabından gelen zamlara isyan etti.

Bir kahve zincirinden aldığı büyük boy kahveye 68 TL ödeyen başarılı oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda isyan etti.

Serkan Altunorak paylaşımında "Bir büyük yulaf sütlü Americano'nun fiyatı 68 TL olamaz, olmamalı. Ben kabul etmiyorum. Hiç kusura bakma seninle işin bugün itibariyle bitmiştir. Senin hiç umurunda bile olmayabilir ama ben bunu yaptığım için kendimle gurur duyuyorum" dedi.