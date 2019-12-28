  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 28 Aralık 2019 17:19

Şevval Sam 11 yıl sonra sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı

Yasak Elma dizisinde Ender karakterini canlandıran oyuncu Şevval Sam, sosyal medya hesabından uzun süredir aşk yaşadığı Sarp Maden ile fotoğrafını paylaştı.

Şevval Sam 11 yıl sonra sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

FOX TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma'nın başrolünde yer alan Şevval Sam, uzun yıllardır müzisyen Sarp Maden ile aşk yaşıyor. Yıllardır Sarp Maden ile herhangi bir paylaşımda bulunmayan Sam, sonunda kural bozdu.

11 YIL SONRA İLK PAYLAŞIM
Sarp Maden'le sarıldığı samimi bir pozunu Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, "11" notunu ekledi. Şevval Sam, fotoğrafı kalp emojisiyle paylaştı. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni alırken, Sam'ın hayranları aşkın ilk karesine yorum yağdırdı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
şevval sam , sarp maden
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM