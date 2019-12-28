Şevval Sam 11 yıl sonra sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı

FOX TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma'nın başrolünde yer alan Şevval Sam, uzun yıllardır müzisyen Sarp Maden ile aşk yaşıyor. Yıllardır Sarp Maden ile herhangi bir paylaşımda bulunmayan Sam, sonunda kural bozdu.

11 YIL SONRA İLK PAYLAŞIM

Sarp Maden'le sarıldığı samimi bir pozunu Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, "11" notunu ekledi. Şevval Sam, fotoğrafı kalp emojisiyle paylaştı. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni alırken, Sam'ın hayranları aşkın ilk karesine yorum yağdırdı.