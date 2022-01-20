Seyhan Soylu'dan bomba İzzet Yıldızhan yorumu: Cinsel kimliğimle ilgili geçmişimi...

Sisi lakaplı Seyhan Soylu sunuculuk yaptığı yayında İzzet Yıldızhan ile aşk yaşadığını itiraf etmişti. Ahu Tuğba da aşk iddialarını doğrulamıştı. Tehditler aldığını söyleyen Sisi yeni BİR AÇIKLAMA YAPTI.

Bahar Candan, uzun yıllar önce Seyhan Soylu ile İzzet Yıldızhan’ın aşk yaşadığını canlı yayında açıklamıştı. Bu iddialar üzerine Ahu Tuğba da yayına bağlanmış ve Sisi'nin aşk yaşadığı doğrulamıştı. Seyhan Soylu da aşk itirafında bulunarak tehdit edildiğini söylemişti. Programında İzzet Yıldızhan ile geçmişte yaşadığı ilişkisi hakkında açıklama yapan Soylu itiraflarına yenilerini ekledi.

Seyhan Soylu açıklamasında "İzzet ile ilişkim hakkında bugüne kadar hiç konuşmadım. Bizim Bahar’ın boş boğazlığı. Ne yaşadıysam onu söylerim. İzzet bey ile duygusal anlamda bir şey yaşadık bitti. Aradan 30 yıl geçti. Kimse sormasa bu konu açılmazdı. İzzet Yıldızhan benim cinsel kimliğimle ilgili geçmişimi asla bilmedi. Çünkü ben hermafrodittim. Yani çift cinsiyetliydim. Ben ikisi arasında seçim yaptım. Ben Bülent Ersoy veya Selin Ciğerci gibi kıllı kılçıklı birer adam olsaydım, köyden gider kadın alır, evlenir çoluk çocuğa karışırdım. Kendimi de zorla kadın haline getirmezdim" dedi.



"İZZET İNKAR ETMEZ"

"İzzet beni gözünden kıskanırdı" diyen Seyhan Soylu "Yaşamış olduğum duygularla ilgili asla ortaya birini atmam. Bu arada İzzet Bey’in çevresinden de tehditler alıyorum. Onlara da asla pabuç bırakmam. Ne İzzet Bey’e laf söyletirim ne de şahsımla ilgili bir hakarete, tehdide vallahi ortalığı kaldırırım" dedi.

Seyhan Soylu “Ölüm tehdidi alıyorum. Böyle bir ahlaksızlık olamaz. Siz bir kadına yaşamış olduğu ilişki ağzından kaçtı diye kimi tehdit ediyorsunuz? Ben yaşadığım her şeyi ispatlayabilirim. Ayrıca da İzzet asla inkar edemez demiyorum. Emin olun inkar etmez. Benim onurumu ayaklar altına da asla almaz. Biz 30 yıl önce birbirimizi ölesiye sevdik. Yaşandı ve bitti. Benim üzerimden kimsede İzzet Yıldızhan’ı asla belden aşağı vuramaz. Asla da kimseye linç ettirmem" diyerek tepki gösterdi.