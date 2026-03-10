Şeyma Subaşı eleştiri yağmuru sonrasında sessizliğini çok sert ifadelerle bozdu

  1. Anasayfa
Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında verdiği test sonuçları pozitif çıkan ve ardından yaşam tarzında radikal değişikliklere giden Şeyma Subaşı, sosyal medyada aldığı eleştirilere yanıt verdi. Dua paylaşımları ve yaşam tarzı tercihleriyle gündeme gelen Subaşı, Instagram'da yarattığı "farklı algı" hakkında açıklamalarda bulundu.

Mankenlerden spikerlere, sosyal medya fenomenlerinden iş insanlarına, ünlü isimlerden spor camiasına kadar uzanan uyuşturucu soruşturmasında verdiği test pozitif çıkan Şeyma Subaşı yaşadığı sürecin ardından hayatında yeni bir sayfa açmış ve sosyal medya içeriklerinde önemli bir dönüşüme gitmişti.

Şeyma Subaşı, takipçilerinden gelen eleştirilere yanıt verdi. Özellikle "bikinili fotoğraf paylaşmayacağım" şeklindeki çıkışıyla gündeme gelen Subaşı, kendisi hakkındaki "değişim" yorumlarını değerlendirdi.

"Instagram'da Farklı Bir Algı Yarattım"

Sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile takipçileriyle buluşan Subaşı, paylaşımları üzerinden kendisi hakkında oluşturulan algının farkında olduğunu belirtti. Subaşı, "Instagram'da paylaştığım şeylere bakınca başka bir Şeyma Subaşı algısı yaratmışım. Sanki her şey birbirine karışıyor gibi," ifadelerini kullandı.

"Hepsi Gerçek Şeyma"

Yaşadığı süreci bir "derinlik arayışı" olarak nitelendiren Subaşı, farklı içeriklerin (dini paylaşımlar, kişisel gelişim notları) kendi karakterinin farklı yönlerini yansıttığını savundu. Subaşı, bu durumu "Aslında hepsi gerçek Şeyma; belki de Yengeç burcu olmanın getirdiği bir karmaşıklıktır" sözleriyle açıkladı.

Süreç Nasıl Başladı?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Şeyma Subaşı, bu olay sonrasında sosyal medya hesaplarını daha temkinli kullanmaya başlamıştı. Takip ettiği içeriklerde ve paylaşımlarında radikal değişiklikler yapan Subaşı'nın, bundan sonraki süreçte dijital platformlardaki duruşunu nasıl şekillendireceği takipçileri tarafından merak ediliyor.

