Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı

Sosyal medya hesabında Miami'de yeni aldığı evden dikkat çeken bir notla fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı bir takipçisinden gelen yorumu sessiz kalmadı.

Instagram fotoğrafının altına "Ben güçlü bir kadınım. Hayatımda beni vuran her şeyi kendi başıma hallettim. Uyumak için ağladım. Kendimi topladım ve gözyaşlarımı sildim. Beni kıran şeylerle büyüdüm. Gün geçtikçe güçleniyorum ve bunun için ALLAH'a teşekkür etmeliyim. Hikayemi bilmiyorsun, o kadın olmak için çok şey feda ettim ve şimdi bağımsızım, güçlüyüm, güçlü bir anneyim! Olumlu bir hayat yaşamak, kendi tarzım! Bunu yeni takipçilerime söylüyorum; burada sadece iyi hisler göreceksiniz. Nazar değmesin" yazan Subaşı'nın bir takipçiye verdiği yanıt olay oldu.

"Evet Şeyma işte böyle. Günde 10 kere tekrar ediyoruz ben güçlü kadınım... Belki böylece kendini inandırırsın. Ha ama baktın hâlâ olmuyor Zeynep'ten bunu da öğren. Güçlü kadının güçlü olduğunu yazarak değil yaşayarak olduğunu anlatsın sana" yorumuna Subaşı, "E sen öğret işte. Bilirsin çok iyi nasıl güçlü kalındığını" yanıtını verdi. Ardından ise " Instagram'da olma sebebi yaşama sebebi ŞEYMA olmuş baksanız. Yazık. İnşallah seni eğlendiren koca ya da sevgili bulursun yakında" diyerek dikkat çekti.

