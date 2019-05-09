Sinem Kobal hamile mi ? Merak edilen soru yanıt buldu

Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal önceki akşam Burak Sağyaşar ve Hatice Şendil çiftiyle yemek yedi. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal mekandan el ele ayrıldı.

Posta'nın haberine göre, akşam yemeğinde herhangi bir proje üzerinde konuşup konuşulmadığı sorularına İmirzalıoğlu, ''İş yemeği değil, dost yemeğiydi. Güzel bir yemek yedik'' dedi.

Dijital platform ortamlarına da sıcak baktığını söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ın hamile olduğu iddialarına ''Sinem hamile olduğu zaman anlarsınız zaten'' dedi.