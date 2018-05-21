Son halini görenler şaştı kaldı

Oynadığı dizilerde canlandırdığı karakterler ile önemli bir hayran kitlesi kazanan Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Bir döneme damga vuran Adanalı ve Sıla dizileri ile şöhreti yakalayan Mehmet Akif Alakurt'un son hali hayranlarını şoke etti.



TÜM ZAMANINI KÖPEKLERİYLE GEÇİRİYOR



Oyunculuğunu bıraktığını açıklayan ve kendi köşesine çekilen yakışıklı oyuncu, tüm zamanını köpekleriyle geçiriyor. Sosyal medya hesabını da aktif kullanan Alakurt, son paylaşımıyla hayal kırıklığına uğrattı.

GÖRENLER "NEREDEN NEREYE" DİYOR



Sakallarını biçimsiz bir şekilde uzatan ve saçlarını kazıtan Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler "Nereden nereye" demeden edemiyor.