Sunucu Burak Akkul'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Teve 2 ekranlarında her pazar günü yayınlanan Çok Gezenti isimli programı sunan Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Korona testinin yapıldığını ancak sonucu öğrenemediklerini söyleyen Akkul, takipçilerinden destek bekledi. Akkul, tekrar bir paylaşım yaparak test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

“MESAJ GEREKLİ YERLERE ULAŞTI”

Burak Akkul, ikinci kez paylaştığı videoda şöyle konuştu: Paylaşımımdaki amaç kimseyi eleştirmek ya da kırmak değildi. Bir ihtiyacımızı gidermek ve sonuçları öğrenmekti. Sayenizde mesaj gerekli yerlere ulaştı ve test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Şuan bana koronavirüs pozitif tedavisi uygulanıyor.”

EŞİNİN SONUÇLARI HENÜZ ÇIKMADI

Burak Akkul'un İngiltere'den birlikte döndüğü eşi Seda Akkul ise kendisini ev karantinasına aldı. Burak Akkul'un Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Seda Akkul, testlerinin sonucunu henüz alamadığını, sonuçlar geldikten sonra açıklama yapacağını söyledi.

“ÇOK ÜZÜLÜYORUZ, ÇOK ACI ÇEKİYORUZ”

Gezi programı hazırlamak için dünyayı gezen Akkul, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin hayatına mal olan koronavirüs şüphesiyle 5 gün önce hastaneye kaldırıldı. Twitter hesabından hasta yatağından bir video yayınlanan Akkul, Sağlık Bakanlığı’ndan yardım istedi. Ünlü sunucu ilk videosunda şunları söyledi: “Çok Gezenti gibi bir işi yapmanın getirisi belki de… 5 gün oldu Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde korona şüphesiyle karantinadayım ve tedavi görüyorum. Bence korona pozitif öyle tedavi görüyorum. Ama şöyle bir şey var; maalesef 96 saat oldu, eşime de bana da bunun sonucunu söylemiyorlar. Sizden ricam bu videoyu mümkün olduğunca yaymanız… Bakanlıklara çok rica ediyorum bize bu sonucu söylemeleri lazım. Çok üzülüyoruz, çok acı çekiyoruz…”