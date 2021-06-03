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Sunucu Pınar Ergüner ve Serenay Sarıkaya davasında karar verildi

Sunucu Pınar Ergüner ve Serenay Sarıkaya davasında karar verildi

Sunucu Pınar Ergüner ve Serenay Sarıkaya davasında, davalı Pınar Ergüner’in, davacı Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira ödemesine karar verildi.

Sunucu Pınar Ergüner ve Serenay Sarıkaya davasının karar duruşması bugün görüldü.

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme, tazminat talebini kısmen kabul ederek davalı Pınar Ergüner’in, davacı Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira ödemesine hükmetti.

Serenay Sarıkaya, sunucu Pınar Ergüner'e 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Sarıkaya'nın avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde 8 Temmuz 2019 tarihinde sunucu Pınar Ergüner'in kişilik haklarına saldırı ve hakkında asılsız iddialarda bulunduğunu belirtilmişti.

Etiketler karar serenay sarıkaya Pınar Ergüner
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