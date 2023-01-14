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  3. Survivor 2023'den ilk fragman geldi, Acun Ilıcalı'nın sürprizi belli oldu

Survivor 2023'den ilk fragman geldi, Acun Ilıcalı'nın sürprizi belli oldu

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Tv8 ekranlarında pazar günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Survivor'dan ilk fragman geldi. Acun Ilıcalı'nın ''adaya girişi'' yine olay oldu.

Ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olarak 3 ayrı takımın mücadele edeceği Survivor 2023, Tv8 ekranlarında pazar günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Dominik'te aylarca sürecek olan zorlu macera Survivor yeni formatıyla başlıyor.

Ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olarak 3 ayrı takımın yarışacağı Survivor'dan ilk fragman geldi.

Fragmanda, her yıl Survivor'a değişik araçlarla giriş yapan Ilıcalı'nın bu seneki tercihinin ise yeşil bir spor araba olduğu görüldü.

Etiketler survivor survivor adası fragman tanıtım acun ılıcalı
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