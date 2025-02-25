Survivor adasında izleyiciyi de ağlatan an

Survivor 2025 tüm hızıyla devam ederken, iletişim oyunuyla birlikte ailesiyle görüntülü konuşma ödülünü kazanan All Star Takımı'ndan İsmail Balaban eşiyle konuştuğu anlarda bebeğinin ultrason fotoğrafını görünce hem kendisi ağladı hem de izleyicileri ağlattı...

Survivor 2025'te yarışmacılar iletişim oyunu için mücadele etti. Sezonun ilk iletişim oyununu All Star takımı kazanırken ödül gecesine All Star'dan İsmail Balaban'ın gözyaşları damgasını vurdu.

Eşi İlayda Balaban ile görüntülü görüşen İsmail Balaban, eşinin kendisine bebeklerinin ultrason fotoğrafını göstermesiyle gözyaşları içinde kaldı.

Fotoğrafı gördükten sonra duygusal anlar yaşayan İsmail Balaban, "Fotoğrafını gösterdi bana ultrasonun. Çok özledim. Çok duygusal bir andı bugün. Eşim bebeğimizin ultrason fotoğrafını gösterdi. Fotoğrafa baktım gerçekten bana benziyor. Çok farklı bir duygu. Onunla konuşmak çok çok iyi geldi. Onlar için buradayım" dedi.