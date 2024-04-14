Survivor All Star'da Acun Ilıcalı'dan Survivor tarihine geçen ceza

Survivor All Star'ın bu yıl ceza rekorunu kıran ismi olan Yunus Emre bir ceza daha aldı. Acun Ilıcalı, Yunus Emre'ye verdiği ceza Survivor tarihine geçti.

Survivor'da son düelloda adaya veda eden yarışmacı Hakan Hatipoğlu oldu. İlk dokunulmazlık oyunu nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Oyun alanında sinirler gerildi, Yunus Emre ile Ogeday Girişken yumruk yumruğa kavga etti. Yarışmacıların ve yapım ekibinin müdahale etmesiyle ikili çok zor zapt edilerek, oyun alanından uzaklaştırıldı. Konseyde Acun Ilıcalı, Yunus Emre'nin cezasını açıkladı. İlk eleme adayı belli oldu.

Yasin Obuz düello sonrası yaşadığı sakatlığı dile getirdi. Yasin, "Hakan için konuşmak gerekirse adada iyi bir arkadaştı. Oyunda da baya takıma destek veriyordu her zaman. Bizim takımdan birisinin elenmesi gerekiyordu. Ya o ya da ben elenecektim. Hakan elendi. Benim adıma düelloda sakinliğimi iyi korudum ve bu defa atış kombinasyonu iyi yakaladım. Ben burada kaldım. Düello gerçekten çok farklı bir atmosfermiş. Düellodan çıktım ama maalesef ayağımı düelloda bıraktım. Arka adelemden çok kötü sakatlandım. Umarım çok kötü değildir. Zaten hafta boyunca hep sakat ayakla oynamıştım. Çünkü düello da oynamak zorundaydım. Kendime düellodan korktuğu için sakatım ve oynamıyor dedirtemezdim kendime. O yüzden sakat sakat oynaması seçtim. Bugün oynayamacağım çünkü emara gideceğim" dedi.

Damla Can ile Nefise Karatay parkurun sonuna geldiklerine oyun kenarından sesler yükseldi. İki takım yarışmacıları da birbirlerine dertlerini anlatırken Furkan ile Sercan ikili tartışma yaşadılar. Sercan oyunda yenildiğinde Furkan'ın çok pisleştiğini ve yalan söylemekle suçladı. Furkan da, Sercan'ı kendi yaptıklarını hatırlamamakla suçladı. Bir süre sonra taraflar sakinleşerek yarışma devam etti.

Yaman çıkış hatası yapınca Kırmızı takımdan yoğun itiraz geldi. Mavi takımda Ogeday, 'Yunus Emre senlik birşey yok' dedi. Yunus Emre cevap verdikten sonra ikili birbirlerine hakaret etti. Ogeday duyduklarından sonra sakin kalamayarak Yunus Emre'ye saldırdı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yarışmacılar yetersiz kalınca, yapım ekibi de müdahale etti. İkili çok zor zapt edilerek oyun alanından uzaklaştırıldı. Ogeday ve Yunus Emre diskalifiye mi olacak, merak konusu.

Konseyde kavga eden yarışmacıları dinleyen Acun Ilıcalı, Yunus Emre'ye şu ifadeleri kullandı:

"Senlik bir şey yok diyince sen hakaret ediyorsun. Çünkü zaten hakaret etmek istiyorsun. Bence sen kötü söylemeye mehilli falan değilsin. Kötü söz söylemeyi kendine alışkanlık edinmişsin. Sen bunu iş edinmişsin. Sen olayın içindeki problemsin. Problemi çıkartan sensin. Normal medeni bir şekilde tartışamıyorsun. Bu kadar cezayı yiyip uslanmamak neden olur sence. Konseye gelip hala burada posta koyuyorsun. Burada herkes düzgün duruyor sen duramıyorsun. Benim Survivor'da ki konseylerimin yarısı senle konuşmakla geçti. Şu an da bile tavırlarına bak zaten durum onu gösteriyor. Sen olay çıkarmaya gelmişsin. Olayı çıkardın, tutmak isteyen adama bile sataşıyorsun. Olay çıkartmak için sebep arayan en ufak tartışmada her türlü tepkiyi veren sensin. Zaten kendini haklı görüyorsun. Biz seni ikna etmek zorunda değiliz. Olabilir o da zaten kafa gittikten sonra insan kendini haklı görerek bu tip şeyleri yapmaya başlar."

Acun Ilıcalı, Yunus Emre'nin 8 oyunda oynamayacağını, 8 tane de ödül cezası aldığını açıkladı. Ogeday'ın ceza almaması sonrası tepki gösteren Yunus Emre bundan sonra en ufak bir tahrikte temas edeceğini söyleyince Ilıcalı daha da çok sinirlendi. Yunus Emre'den ne yapacağını söylemesini istedi. Yunus Emre'nin 'boğazlama, tekme, ondan sonra bir şaplak olur. Bize ne geliyorsa ona da ondan gitsin' sözlerini sonrası Ilıcalı çok sert bir şekilde Yunus Emre'yi uyardı.