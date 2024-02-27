Survivor All Star'da beklenen oldu! Acun Ilıcalı açıkladı; diskalifiye edildi

Her bölümü yeni bir kavgaya sahne olan Survivor All Star'da yarışmanın favori olarak gösterilen isimlerinden biri çıkan kavga sonrasında diskalifiye edildi.

Survivor All Star'da dün yayımlanan bölüme Sema ve Pınar'ın kavgası damga vurmuştu.

Dokunulmazlık oyununun ardından Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde Sema ile bir araya geldi. Acun Ilıcalı, Sema'nın davranışının kabul edilemez olduğunu söyledi. Böylece Sema'nın diskalifiye olduğunu açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın geceye damgasını vuran açıklaması:

Sen bana göre örnek bir annesin, hayatı tek hareketten değil geneliğiyle değerlendirmekten yanayım her zaman. Öyle fevri bir olaydan bir yere varmak benim için her zaman insanı yanlışlara götürür. Senin karakterinle ilgili bir değerlendirme asla değil bu ancak yaşanan bu olay bizim yarışmamızın çizgisinin çok dışına taştığı için bir karar vermek zorundayız ve bu karara göre Sema seni maalesef Survivor 2024'ten ayırmak zorundayız.

Sema'nın Pınar'a saldırma sebebi ortaya çıktı

Ilıcalı yarışmacıları dinlerken Sema'nın Pınar'a saldırmasının nedeni ortaya çıktı.

Survivor All Star'ın son bölümlerinde yaşanan gerginlik seyircileri de şaşırttı. Sema'nın Pınar'a karşı sert ifadeleriyle başlayan olay, büyük bir kavgaya dönüştü. Sema Aydemir, 'Bana bundan sonra bir hakaret daha edersen' diyerek Pınar'ın yanına geldi. Pınar da 'Sana mı soracağım' cevabını verince ikili arasında sinirler gerildi. Sema yerde uzanan Pınar'a tekme attı.

Sema, 'Benim huzurumu kaçırma, benim kardeşimin adını bir daha ağzına alma' derken ikili birbirine tekrardan temas etti. Sema, Nagihan ile Aleyna'nın uzaklaştırma çabalarına rağmen Pınar'a tokat salladı. Sema araya giren arkadaşlarına 'Bunu yapamaz. Sürekli böyle uğraşıp ondan sonra ben buna karşıyım. Ben sana yüze nasıl vurulur göstereyim mi, ister misin?' dedi. Pınar da 'Ben sana vurmadım zaten. Bana vurma diye uzak tuttum sadece.' cevabını verdi. Sema kendini ifade ederken tekrar harekete geçince Atakan onu barakadan uzaklaştırdı.

Atakan'ın uzaklaştırmasıyla biraz da olsa sakinleşen Sema Aydemir, arkadaşlarıyla konuşarak yaşadıklarını anlatmaya çalıştı. Sema şu ifadeleri kullandı:

Ben onların sayesinde olimpiyata gitmişim bakar mısın? Olimpiyat barajını da mı sen geçirdin bana? Bu zamana kadar Atakan ben böyle bir şey yapmadım ama insanın emeğiyle... Bak sana dese ki sen benim sayemde dünya şampiyonu oldun dese ne yaparsın? Bunlar bu rahat böyle yaşarken ben hem çocuğuma baktım, kamplara çocuğumla gittim. Ben kolay Olimpiyat barajı geçmedim. Benim emeğime kimse şey yapamaz.