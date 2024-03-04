Survivor All Star'da bir skandal daha!

Bu yıl yaşanan rekabetler ve yarışma heyecanından çok tartışmalar, kavgalar ve skandallarla anılır olan Survivor All Star'da bu sefer de bir yarışmacının Dominik'te yemek siparişi verdiği ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı Survivor'da yaşanan 'organize' yemek ihlalinin detaylarını açıkladı.

Medyaradar'da yer alan habere göre; Ilıcalı, Ilıcalı, “Bir yarışmacımız Dominik'teki lokal üzerinden kendi yakınına yiyecek temin etmeye çalışıyor bunu tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Survivor'da Kırmızı Takım dokunulmazlığı ve ödülü kazandı. Mücadele 12-10 sona erdi ve Kırmızı Takım büyük bir sevinç yaşadı. Kaybeden Mavi Takım'da ise bir isim, ilk düello adayı olarak oylamada belirlendi. Dünkü bölümde Begüm, Aleyna, Aysu, Pınar ve Gizem düelloya çıktı. Düello finaline Begüm ve Aysu çıktı. Aysu'nun kazanmasıyla Begüm Yücetan adaya veda etmişti.

Daha önce hiç sembol almayan Bozok "Bugün herkes çok iyiydi, seriye iyi başladık diyelim. İlk dokunulmazlığım, herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar" dedi.

Acun Ilıcalı sakatlanan Nagihan ile ilgili "Dizindeki şişin inmesini bekliyoruz. Raporları İstanbul'a gönderildi. Birkaç doktorumuz durumu tartışıyorlar. Sizlere son durumu devamlı bildireceğiz. Survivor'da biliyorsunuz sakatlık en büyük bela. Bir anda her şey sona erebilir" dedi.

Acun Ilıcalı yarışmada yapılan yiyecek ihlalini böyle anlattı: Son zamanlarda görmediğimiz bir olay. Hatta hiç gördük mü bilmiyorum. Survivor'da burada bir şey buldum, aldım yedim gibi olaylara hırsızlık gözüyle bakmıyoruz. Bizim için bu kural ihlali. Cezaları da biliyorsunuz. Daha önce hiç başımıza gelmedi. Bu seferki konu organize bir şekilde yiyecek temin etme çabası. Bu konuda siz nasıl çaba içerisindeyseniz bizim ekip de bunları engelleme çabasında. Maalesef İstanbul'dan organize edilmeye çalışılan bir yiyecek ihlalini öğrenmiş bulunmaktayız. Bir yarışmacımızın yakını Dominik'le bağlantıya geçip, işi operasyona bağlamış, Dominik'teki lokal üzerinden kendi yakınına yiyecek temin etmeye çalışıyor. Biz de bunu tespit ettik. Biliyorsunuz spontane suç başkadır, organize suç başkadır. Bizim çok soğuk bakacağımız ve hiç tolerans gösteremeyeceğimiz bir konu bu. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum bunu çok güzel bir şekilde tespit ediyorlar ve belgeleriyle olayı somut hale getirdiler.

Ilıcalı "Bu arkadaşımız Mavi Takım'dan ve bu yarışmacımız Aysu! Dün düelloda elenseydin bu konu bitmiş olacaktı çünkü yeni tespit ettik. Abin herhalde bu olayı iş edinmiş kardeşi aç kalmasın diye böyle bir organizasyonun içerisine girmiş. Bunu organize eden birini görürsek, bizdeki karşılığı ceza olarak çok yüksek. Bundan sonraki 5 ödülden yararlanamayacaksın. Bu konuda da sana karşı da sitemimiz var. Buradan abine de selamlar, kardeşinin Survivor'da olduğunu unutmasın ve kardeşi de eşit şartlarda yarışsın" dedi.

Söz alan Aysu "Yani şuna şaşırıyorum, böyle düzenli bir alışveriş olmadı. Öyle bir durumum yok" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Acun Ilıcalı da "Şaşırabilirsin, ben de çok şaşırdım. Lokalin hesabına para yollanmış, konuşmamıza gerek yok, daha fazla zorlama biz netiz" dedi.

7 ödül cezası biten Yunus Emre'ye bir şok ceza daha geldi. Acun Ilıcalı "Hazır cezan bitmişken sana 3 ödül daha ceza veriyoruz. Aleyna da aynı suçu işliyor ancak Aleyna'nınki kahve olduğu için onda toleransımız var ama en önemlisi Yunus Emre ihlali yaptığın zaman ekibimiz seni uyarıyor. Sen de çok güzel cevap veriyorsun. Cevabın şu; beni kimse durduramaz. Mükemmel bir cevap. Cesaret ister 7 ödül ceza yemiş bir kişi için. Sendeki cesaret beni hayran bıraktı" dedi.

Konsey'de 1 oy Ogeday'a, 1 oy Batuhan'a ve 6 oy da Hakan'a çıktı. Bu sonuçla haftanın ilk eleme adayı Hakan oldu. Kısa bir konuşma yapan Hakan "Taktiri ilahi diyorum. Sakin ve sessiz bir şekilde kaderimin beni götürdüğü yere gitmek istiyorum. Bir kızgınlığım yok elimden geleni yapacağım" dedi.