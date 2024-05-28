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Survivor All Star'da o sahne sansürlendi

Survivor All Star'da o sahne sansürlendi
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Bu yıl yaşanan tartışmaların, kavgaların ve skandalların damgasını vurduğu Survivor All Star'da final tarihi yaklaşırken, her bölümü büyük ses getiren yarışmada bu defa yayınlanan bir fragman sonradan silindi.

Tv8 ekranlarının sevilen ve ilgi ile takip edilen yarışması Survivor All Star'da finale çok az bir zaman kaldı. Her bölümüyle yankı uyandıran All Star'a bu defa fragmandaki anlar damga vurdu.

 Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanı önce paylaşıldı sonra yapım ekibi tarafından silindi. Fragmandaki o anlar da Atakan'ın 'Oğlun prodüksiyon ekibine sesli bir mesaj gönderiyor diyor ki...' dediği anlar dikkat çekti.

Fragmandaki bu anların silinmesi sosyal medyada ödülü kazanan takımın ifşa olduğu şeklinde yorumlandı. Ödülü kırmızı takımın kazandığı ve Atakan'ın oğlu Aslan'dan gelen mesaj hakkındaki bilgiye bu şekilde ulaştığı iddia edildi.

Survivor All Star'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise sadece Murat Ceylan'ın 'arkadaşlar kazanan takım iletişim ödülünün sahibi olacak' dediği anlar yayınlandı. Atakan'ın konuşması kaldırıldı ve direkt olarak yarışma anları gösterildi…

Yarışmadaki o anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada; 'Kazanan takım ifşa olmuş', 'Kırmızı takım kazanıyor' gibi yorumlar yapıldı.

 

Etiketler survivor survivor all star atakan Avatar Atakan sansür fragman
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