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Survivor All Star'da şampiyon adayı adaya veda etti

Survivor All Star'da şampiyon adayı adaya veda etti

Adım adım finale ilerleyen Survivor All Star'da şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan bir isim dün akşam adaya veda etti.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star'ın finali için geri sayım başladı. Dokunulmazlık oyunlarında mücadele eden yarışmacılar, finale kalabilmek için parkurda kıyasıya yarıştı.

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığı kazanan Adem, Ayşe'nin adını verdi. ikinci dokunulmazlığını kazanan Ayşe ise Nagihan'ın adını söyledi.3. dokunulmazlığı kazanan yine Adem oldu ve potaya Hikmet'i gönderdi. Dün akşam yapılan konseyde ise adaya veda eden isim açıklandı. Konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı, seyircilerden en az SMS'i alarak finale günler kala yarışmadan elenen ismin Nagihan Karadere olduğunu söyledi.

"KEŞKE FİNALİ GÖREBİLSEYDİM"

Performansından dolayı finale aday olarak gösterilen ancak istediği başarıyı yakalayamayan Nagihan, veda konuşmasında "Söyleyecek bir şey yok. Büyük mücadeleler verdim. keşke finali görebilseydim sonu görebilseydim ama kısmet değilmiş. Tek üzüldüğüm konu kızımdan çok defa ayrı kaldım sonuca gidemediğim için... Sonuç tamamen seyircimizin elinde. Bana SMS gönderen herkese sonuna kadar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

 

 

Etiketler survivor all star survivor nagihan eleme elenen isim
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