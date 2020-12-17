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  3. 17 Aralık 2020 15:30

Survivor Mert Öcal'dan üstsüz pozu olay oldu!

Survivor 2020'nin dikkat çeken oyuncusu Mert Öcal üstsüz pozuyla sosyal medyayı sallarken, "Survivor 2021" notuyla paylaştığı fotoğrafa da beğeni yağdı.

Survivor Mert Öcal'dan üstsüz pozu olay oldu!
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Survivor yarışmasının bitmesinin ardından Ünlüler ve Gönüllüler olmak üzere yarışmacılar hakkındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle yarışma sonrası sosyal medya hesaplarından takipçi sayıları artan isimlerden bir tanesi de Survivor Mert oldu.

Survivor Mert Öcal kendine yeni bir imaj belirlemiş ve takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Mert Öcal şimdi de üstsüz paylaşımı ile gündemde...

Spordan vazgeçmeyen Mert Öcal kaslarını sergilediği pozlar hayranlarını mest etti. Survivor Mert'e beğeni yağdı.

Sosyal medya fenomeni ise "Edep ya hu" notuyla dikkat çekti.

Survivor 2021 seçmelerinin yapıldığı şu günlerde Mert seçim yerinden de paylaşım yaparak hayranlarını heyecanlandırdı. Mert Öcal'ın Survivor Aycan'lı Survivor 2021 paylaşımına da beğeni yağdı.

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