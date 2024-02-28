Survivor'a konuk olmuştu: Acun'un Ronildinho'ya ödediği ücret belli oldu

Geçtiğimiz günlerde reyting rekortmeni yarışma Survivor All Star'a konuk olan Ronaldinho'nun aldığı ücret belli oldu.

Acun Ilıcalı Survivor All Star 2024'e Ronaldinho'yu getirdi ve büyük yankı uyandırdı. Dominik'e Survivor'a katılan Ronaldinho Acun Ilıcalı ile birlikte, Yasin ve Sercan'a karşı ayak tenisi maçını 3-0'lık net skorla kazanarak izleyenlere görsel bir şölen yaşatmıştı. Ronaldinho Dominik'teki gösterinin ardından bir de Yunanistan'daki Survivor'a katıldı. Dünyaca ünlü yıldızın kaç para ücret aldığı merak ediliyordu.

ÖDENEN RAKAM BELLİ OLDU

Mediotiempo'nun haberine göre; Acun Ilıcalı, programına konuk ettiği Ronaldinho'ya yaklaşık 150 bin dolar ödeme yaptı.

HULL CITY MAÇINA DAVET ETTİ

Ronaldinho'yu programında ağırlayan Acun Ilıcalı, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Ronaldinho'yu Hull City maçına da davet etmişti. Acun Ilıcalı, ''Değerli dostum Ronaldinho'nun Survivor'a ziyareti hepimizi çok mutlu etti. Kendisini en yakın zamanda bir Hull City maçında da görmek istiyoruz.'' ifadelerini kullanmıştı.