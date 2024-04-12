Survivor'da 1 milyon TL'lik ödülü kazanan takım belli oldu

Bu yıl yaşanan kavgalar, tartışmalar ve skandallarla gündemden düşmeyen Survivor All Star'da dün akşam oynanan 1 milyon TL ödüllü kıyasıya yarışmanın kazananı belli oldu.

Survivor'da Yiğit Poyraz'ın yarışmaya veda etmesinden sonra bir türlü kendine gelemeyen Mavi takım son dokunulmazlık oyununda dirildi.

Mavi takım havayı yakalamasıyla beraber ödül oyununa da çok iyi başladı. Kırmızı takım 7-0'ın ardından kendine gelse de farkı kapatmayı başaramadı.

Mavi takım 12-5'lik skorla Survivor’daki 1 milyon TL’lik ödülün sahibi oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir yayına konuk olan Acun Ilıcalı, Survivor'un sadece bir sezonunun 13 milyon dolara mâl olduğunu açıklamıştı. Ilıcalı ‘Bir Survivor finalinde SMS oylaması sonuçları 901 bin – 900 bin şeklinde şekillenmişti, hepimiz çok şaşırmıştık’ ifadelerini kullanmıştı.