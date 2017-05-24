Survivor'da dün akşam kim elendi?

Survivor 2017'de eleme gecesi. Ünlüler ve Gönüllüler takımının potada olduğu Survivor'da elenen isim belli oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Gönüllüler takımından Volkan ve Ogeday'ın; Ünlüller takımından Adem ve İlhan'ın eleme potasında olduğu Survivor'da bu hafta yarışmaya veda eden isim Volkan oldu. Volkan konseyde herkese kısa bir veda konuşması yaptı.

"BURAYA ASKER GİBİ GELDİM..."

Ben buraya zor şartlarda geldim. Survivor ekibi bana kapı açtı. Bu kapıyı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Bir asker gibi geldim ve mücadele ettim. Burada mutlu eden en güzel şey eşime senin gerçekten karakterli bir kocan varmış ya da oğluma senin baban gerçekten iyi bir savaşçıymış dedirttiğime inanıyorum. Buraya kadarmış. Ünlüler ve Gönüllülere başarılar diliyorum. Her şey için sağol.