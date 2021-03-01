Survivor'da eleme adayı belli oldu

Survivor 2021 son bölümde ünlüler ile gönüllüler yarışmacıları dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Yarışmacılar, Survivor’da kalma sürelerini en az bir hafta daha uzatmak için dokunulmazlık oyununda her şeylerini ortaya koydu. Kaybeden takım ise ada konseyinde yapacağı oylama ile 2. eleme adayını belirlendi.

Survivor’da yarışmanın klasiği sayılan bir oyun oynandı. Erkek yarışmacılar 36, kadın yarışmacılar 18 kilodan başladı. Diğier yarışmacılar, ellerinde kum torbaları ile parkuru bitirip rakip takımın yarışmacısının sepetine atmaya çalıştı. Ne kadar çok kum torbasına rakip takım yarışmacısının sepetine atılırsa sayıyı almak için avantaj elde edilmiş oldu. İkişer kiloluk kum torbaları atıldıkça artan ağırlık karşısında yarışmacılar zorlanmaya başladı.

Oyunda 2-0 geriden gelen ünlüler, skoru 6-2'ye getirmeyi başardı. Oyunun ikinci turunda atıcı olan yarışmacılar hem erkek hem kadın yarışmacılar idi. İlk turda başarılı olan ünlüler, bu turda bu başarılarını devam ettirdi. Günün sonunda ünlüler takımı, 10'a 6 skorla ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.

SURVİVOR 2021’DE HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Türkiye’de dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı için ada konseyi toplandı.

Önce SMS halk oylaması yapıldı, sonrasında gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yapılan oylama ile bir eleme adayı çıkarıldı. Konseyde ismi yazılanlar Dora, Hanzade ve Aleyna Çalışkan oldu. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Aleyna Çalışkan, Survivor'da haftanın 2. eleme adayı oldu.

"NE DİYECEĞİMİ BİLEMİYORUM"

Survivor'da takımı tarafından eleme potasına gönderilen Aleyna Çalışkan "Üzüldüm, şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Daha çok erken olduğunu düşünüyorum, burası benim büyük hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirmeye gelmiştim" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

İLK ELEME ADAYI ÖYKÜ ÇELİK OLMUŞTU

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ünlüler olmuştu. Ada konseyindeki oylamada ünlüler takımının eleme adayı ise oyuncu Öykü Çelik olmuştu.