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  3. 06 Mayıs 2020 00:19

Survivor'da kim elendi? İşte SMS sıralaması

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim belli oldu.

Survivor'da kim elendi? İşte SMS sıralaması
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Survivor'da Son olarak dokunulmazlık oyunları oynanmış ve iki takımdan da eleme adayı belirlenmişti. Gönüllüler takımından birinci eleme adayı Berkan Karabulut olurken, Ünlüler takımından ikinci eleme adayı ise Mert Öcal olmuştu.


Bu sonuçlardan sonra Survivor'a veda eden isim sms oyları ile AŞKIM BURÇE oldu

SURVİVOR SMS SIRALAMASI 5 MAYIS (12. HAFTA)

Ünlüler takımı SMS sıralaması:

7. Sercan
6. Aşkım
5. Elif
4. Yunus Emre
3. Aycan
2. Mert
1. Ersin

Gönüllüler Tamımı SMS sıralaması:

7. Evrim
6. Cemal Can
5. Yasin
4. Nisa
3. Berkan
2. Ardahan
1. Barış

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