  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Taner Tolga Tarlacı cezaevinden görüntülü arayarak yardım istedi

Taner Tolga Tarlacı cezaevinden görüntülü arayarak yardım istedi

Taner Tolga Tarlacı cezaevinden görüntülü arayarak yardım istedi
Güncelleme:

Survivor'da yarıştığı dönemde ünlenen daha sonra işlediği suçlardan dolayı Güney Kıbrıs Rum Kesiminde cezaevinde olan Taner Tolga Tarlacı görüntülü bir video ile yardım istedi.

Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde cezaevine girmişti. Taner Tolga Tarlacı'nın, Kıbrıs’ta yabancı bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı gündem olmuştu.

Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı Güney Kıbrıs'a kaçan Taner'in, burada da gasp suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildiği de iddialar arasında yer almıştı.

 "SUÇSUZ YERE CEZAEVİNDEYİM"

Taner Tolga Tarlacı cezaevinden ablasını görüntülü aradı. Tarlacı arkadaşı Yasin Obuz'dan yardım istedi. Taner Tolga Tarlacı "Suçsuz yere cezaevindeyim çok kötü durumdayım" dedi.

Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ve Ali Koç beraber görüntülenince gündem oldu!
Ablası ile görüntülü telefon konuşması yapan eski Survivor yıldızı şuan Dominik'te olan Yasin Obuz'a seslenerek "Bana yardım etsin. 10 sene ceza aldım. Beni çıkarsınlar" dedi.

Etiketler Taner Tolga Tarlacı cezaevi yasin obuz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kırmızılar içindeki Hadise kıyafetine sığamadı Kırmızılar içindeki Hadise kıyafetine sığamadı Bankalardan otomatik ödeme talimatlarına dev zam Bankalardan otomatik ödeme talimatlarına dev zam İşte Türkiye'yi bekleyen acı tablo: ''Hepsi kullanılmaz hale gelecek'' İşte Türkiye'yi bekleyen acı tablo: ''Hepsi kullanılmaz hale gelecek'' İstanbul'da eli silahlı liseli akran dehşeti kamerada İstanbul'da eli silahlı liseli akran dehşeti kamerada Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı Dolar ve altından yeni bir rekor daha Dolar ve altından yeni bir rekor daha Enflasyon sonrası memur ve emeklinin zammı belli oldu Enflasyon sonrası memur ve emeklinin zammı belli oldu Akaryakıt fiyatlarını vuracak bir karar daha Akaryakıt fiyatlarını vuracak bir karar daha Marmara Denizi'nde çifte kabus: Deniz turuncuya büründü; denizanaları istila etti Marmara Denizi'nde çifte kabus: Deniz turuncuya büründü; denizanaları istila etti Araç sahipleri dikkat: Depoları doldurun, bu gece zam var! Araç sahipleri dikkat: Depoları doldurun, bu gece zam var!