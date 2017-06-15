Tarkan'ın yeni albümü çıktı

2010’da “Adımı Kalbine Yaz” ile hayranlarının beğenisini alan Tarkan’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı onuncu albümü “10”, müzikseverlerle bugün buluştu.

2010’da “Adımı Kalbine Yaz” ile hayranlarının beğenisini alan Tarkan’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı onuncu albümü “10”, müzikseverlerle bugün buluştu. Tarkan’ın sevenleri tarafından sabırsızlıkla beklenen yeni pop albümü, DMC etiketiyle bütün müzik marketlerde yerini aldı. Tarkan’ın 14 pop şarkısının yer aldığı yeni albümünde, kendi söz ve bestelerinin yanı sıra; Sezen Aksu, Aysel Gürel, Nazan Öncel, Günay Çoban, Gülşah Tütüncü, Ümit Sayın, Murat Matthew Erdem-Ayça Z. Aydın (Miya) ve Serkan İzzet Özdoğan imzalı şarkılar da bulunuyor. Albüm dijital platformlarda fizy ve iTunes üzerinden indirilebiliyor. Tarkan fizy Konserleri, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde 1-2-4-5-8 Temmuz’da gerçekleşeceçek.