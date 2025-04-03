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The Beatles beyaz perdeye taşınıyor: Vizyon tarihi belli oldu

The Beatles beyaz perdeye taşınıyor: Vizyon tarihi belli oldu
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Dünyaca ünlü müzik grubu The Beatles'ın her üyesinin hayat hikayesini konu alan dört filmin çıkış tarihi açıklandı.

Yönetmen Sam Mendes, The Beatles'ın her üyesinin hayat hikayesini konu alan dört filmin çıkış tarihini açıkladı. Mendes, grup üyeleri Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr'ın hayatını konu alan dört ayrı film çekileceğini belirtti.

Dört farklı filmden oluşacak biyografik yapımda; John Lennon’ı Harris Dickinson, Paul McCartney’yi Paul Mescal, Ringo Starr’ı Barry Keoghan ve George Harrison’ı Joseph Quinn canlandıracak.

Bu proje için yıllardır hayal kurduğunu söyleyen Sam Mendes, Beatles’ın hikayesinin tek bir filmle anlatılamayacak kadar büyük olduğunu vurgulayarak, tüm filmlerin 2028 yılında art arda vizyona gireceğini bildirdi. 

DHA

Etiketler the beatles sinema vizyon
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