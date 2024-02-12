The Simpsons dizisinin 8 yıl önceki kehaneti tuttu!

En uzun soluklu animasyon dizisi The Simpsons'ın, 8 yıl öncesinden Apple Vision Pro'yu bildiği ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 17 Aralık 1989 yılında yayınlanmaya başlayan ve devam eden animasyon dizisi The Simpsons (Simpsonlar), kehanetleriyle sık sık gündeme geliyor.

Fox'un Disney’e satılması, Lady Gaga'nın uçarak Super Bowl’da sahne alması, yapımına 2009 yılında başlanan ve İngiltere’nin en yüksek binası olan The Shard’ın Simpson’un 1995 yılında yayımlanan bir bölümünde Londra semalarında görünmesi, Beyrut patlaması, akıllı telefonlar, Kobe Bryant'ın ölümü gibi sahneleri dünyada büyük yankı uyandırdı.

Simpsons, Apple Vision Pro'yu da bildi

Dizinin 8 yıl önce yayınlanan bir bölümünde Apple'ın yeni akıllı cihazı Vision Pro'ya yer verdiği ortaya çıktı. X'te bir kullanıcı, "Simpsonlar yine Apple Vision Pro kulaklıklarını 8 yıl önce tahmin etmiş" diye yazdı.

Öte yandan Apple Vision Pro kullanan kişiler ABD sokaklarında ilginç görüntüler oluşturdu. Gözlük kullanıcılarına benzersiz bir deneyim yaşatırken sokaklarda kullanımı ise insanları, adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi ilginç ve dikkat çekici karakterlere dönüştürebiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntüler arasında özellikle kullanıcıların gözlük takıp tuhaf hareketler sergiledikleri anlar dikkat çekiyor. Gözlük kullanıcılara gerçek dünya ile sanal bir dünyayı birleştirme özelliği sağlarken çevrelerindeki insanları ise şaşkına çeviren manzaralar ortaya çıkarıyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları teknolojinin geldiği noktaya dikkat çekerken, bazıları ise insanları zombileştirdiğine vurgu yapıyor.

Türkiye’de ikinci el alışveriş sitelerinde gözlüğün fiyatı 135 bin TL'den başlayıp 249 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Gözlüğün temel modeli 256 GB depolama alanıyla 3 bin 499 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı. Apple’ın ABD’de pazarında satışa sunduğu gözlüğün Türkiye’ye ne zaman geleceği ve fiyatının ne kadar olacağı henüz bilinmiyor. ABD'den yolcu beraberinde getirilen gözlüklerin, Türkiye'deki ikinci el alışveriş sitelerinde 135 bin TL'den başlayıp 249 bin TL'ye kadar yüksek fiyatlarla satışa sunulduğu dikkat çekti.