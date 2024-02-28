Tolga Savacı'nın vasiyeti ortaya çıktı

Ünlü sinema oyuncusu Tolga Savacı'nın vefatının ardından vasiyeti ortaya çıktı.

80'li yıllar Yeşilçam filmlerinin sevilen oyuncusu Tolga Savacı (60), kalp krizi sonucu vefat etti. Savacı'nın ani ölümünü eşi Nermin Bezmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bezmen, eşinin vefatını "Yüreğim kanıyor!!! Kanıyor!!! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda. Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz." notuyla paylaştı.

"HANİ ONLAR GİBİ YAŞLANACAKTIK"

Bezmen bugün ise Savacı ile karelerini paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

"Canım sevdiceğim, hani bir şey anlatmıştın bana; gençliğinde Fenerbahçe burnunda yaşlı bir çift görmüştün el ele ve imrenmiştin. 'O günden beri böyle el ele yaşlanacağım bir kadın aradım, ta ki seni tanıyana kadar' demiştin bana. Hani onlar gibi yaşlanacaktık, el ele... Hani kıyılarda dolaşacaktık yürek yüreğe... Denizlere açılacaktık yelkenlilerle... Şimdi ben yalnız kaldım. Sıcaklığın hala tenimde. Gözlerinin yeşili benim mavilerimde. Kıyılar yalnız, sen limandan ayrılan sessiz gemide... Güle güle dev yürekli sevgilim... Yolculuğun biliyorum cennete..."

VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK

Nermin Bezmen, eşinin vasiyeti üzerine ABD'de defnedileceğini açıkladı. Savacı, cumartesi günü New Jersey eyaletinde son yolculuğuna uğurlanacak.

"BEN HAKKIMI HELAL ETTİM, SEN DE HELAL ET"

1993 – 1995 arasında Tolga Savacı ile evlilik yaşayan Aylin Livaneli de acı haberin ardından duygusal bir mesaj paylaşmıştı:

"Ben ve ailem dün aldığımız acı haberle çok sarsıldık. Evliliğimizi yürütememiş olmamıza rağmen Tolga ile birbirimize olan sevgimiz ve saygımız hiç bitmedi. Hep arkadaş kaldık. Çok özel, dürüst, zarif, mert ve Sibel’in dediği gibi savaşçıydı. Kendisi gitti, geriye acı - tatlı anılar, pişmanlıklar ve söylenmemiş sözler kaldı. Tolga’nın güzel oğlu Atilla Toğan’ın, sevgili ablaları Zeynep Savacı ve Sibel Savacı'nın ve eşi Nermin Bezmen'in ve biricik oğlunun annesi Özlem İbrahimoğlu'nun başı sağolsun. Mekânın cennet, biliyorum. Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen. Yattığın yer incitmesin. Elveda…"

80'LERDE BİRÇOK FİLMDE ROL ALDI

Savacı, 1985 yılında Banu Alkan'la başrolde yer aldığı "Arzu" filmiyle beyazperdeye adım attı.Tolga Savacı, 80'li yıllarda Banu Alkan ve Hülya Avşar başta olmak üzere birçok kadın yıldızla çeşitli filmlerde yer aldı.