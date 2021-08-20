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Tuba Büyüküstün ile Murat Boz birlikte görüntülendi: Aşk iddialarına cevap

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz birlikte görüntülendi: Aşk iddialarına cevap

Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün ile şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, aşk iddiaları ile gündeme gelmişti. Boz, bu iddiaları yalanladı.

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz, çekimleri Ayvalık’ta başlayan Netflix yapımı Another Self dizisinin setinde görüntülendi. Çekim arasında dinlenirken görüntülenen ikilinin fotoğrafları ilgi çekti.

Murat Boz ve Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz haftalarda Beykoz'daki bir mekânda baş başa yemek yemişti. Çiftin aşk yaşadığı iddia edilmişti.

AŞK İDDİASINA CEVAP VERDİ
Ünlü popçu Another Self adlı dijital dizide partnerini canlandırdığı Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadığı iddiasına "Dizi çekiyoruz arkadaşlar" diyerek cevap vermişti.

Etiketler murat boz tuba büyüküstün
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